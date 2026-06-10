Марочко: под Константиновкой наши сформировали четыре "огненных мешка" для ВСУ Эксперт рассказал о ситуации в районе Константиновки

Москва10 июн Вести.Военный эксперт Андрей Марочко сообщил NEWS.ru, что российские войска сформировали около четыре "огневых мешка" для частей Вооружённых сил Украины под Константиновкой, и что это может свидетельствовать о приближении освобождения населённого пункта.

Константиновка — это серьёзный укрепрайон ВСУ. …Сейчас формируются так называемые огневые мешки. То есть идёт оперативно‑тактическое окружение группировки ВСУ в данном населённом пункте. Я за последнее время насчитал уже четыре таких кармана поясняет Марочко

По его словам, успехи российских войск на северо‑западном направлении "существенно усложнили" проведение оборонительных операций украинскими силами и привели к значительным потерям противника в районе Константиновки.

Эксперт также заявил, что украинское командование продолжает привлекать людские резервы, а российские подразделения продвигаются в северо‑западном направлении, в результате чего, по оценке Марочко, до освобождения населённого пункта остаётся немного времени при сохранении текущих темпов наступления. При этом он отметил, что противник продолжает оказывать сопротивление.