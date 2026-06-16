Марочко: российская армия берет Константиновку в охват со всех сторон

Марочко: российские войска берут Константиновку в окружение Марочко: российская армия берет Константиновку в охват со всех сторон

Москва16 июн Вести.Российские войска, освободив населенный пункт Артема в Донецкой Народной Республике (ДНР), окружают стратегически важную для Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константиновку, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Освобождение населенного пункта Артема, он же Долгая Балка, является стратегическим успехом российской армии, поскольку бойцы ведут охват Константиновки со всех сторон на очень широком участке фронта приводит ТАСС слова Марочко

Минобороны сообщило об освобождении поселка Артема 15 июня.

Константиновка имеет стратегически важное значение на пути к славянско-краматорской агломерации, хорошо укрепленной противником, поскольку без освобождения Константиновки невозможно наступать на юго-западном направлении.