Москва21 апр Вести.Ситуация в приграничных российских областях остается непростой. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества.

Российский лидер отметил, что на сопредельной территории постепенно создается зона безопасности. По его словам, она будет расширяться, пока угроза для приграничных регионов страны не исчезнет.

В силу того, что ситуация непростая в приграничье остается, в том числе и в Курской области, конечно, востребованы такие мероприятия, которые бы способствовали тому, чтобы люди оставались на своей родной земле, не уходили или возвращались подчеркнул он

Путин указал на роль программы комплексного развития территорий (КРТ), которая работает в нескольких приграничных регионах. Он отметил, что вернется к обсуждению дополнительных мер с российским правительством, чтобы создать условия для возвращения людей на свою землю и их дальнейшего развития.

21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Ранее Путин в рамках церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение" отметил мужество команд, работающих в приграничье и исторических российских регионах.