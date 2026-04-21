Москва21 апрВести.Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с главами муниципальных образований во вторник, 21 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что встреча приурочена ко Дню местного самоуправления.
По этому случаю в графике президента сегодня встреча с главами муниципальных образованийпояснил Песков
Пресс-секретарь добавил, что встреча очень важна для президента, поскольку она позволит ему ознакомиться с проблемами "на земле", которые непосредственно и ежедневно волнуют граждан.
Накануне президент России провел рабочую встречу с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.