Песков: Путин проведет встречу с главами муниципалитетов по местным вопросам

Москва21 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с главами муниципальных образований во вторник, 21 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что встреча приурочена ко Дню местного самоуправления.

По этому случаю в графике президента сегодня встреча с главами муниципальных образований пояснил Песков

Пресс-секретарь добавил, что встреча очень важна для президента, поскольку она позволит ему ознакомиться с проблемами "на земле", которые непосредственно и ежедневно волнуют граждан.

Накануне президент России провел рабочую встречу с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.