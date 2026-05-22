Песков: Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор

Москва22 мая Вести.Президент России Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, дополнительная информация будет озвучена позднее.

Представитель Кремля не уточнил, с кем именно и о чем будет беседовать российский лидер.

Сегодня Владимир Путин проведет международный телефонный разговор, мы дадим краткое сообщение на этот счет отметил Песков

Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах.