Москва22 маяВести.Президент России Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По его словам, дополнительная информация будет озвучена позднее.
Представитель Кремля не уточнил, с кем именно и о чем будет беседовать российский лидер.
Сегодня Владимир Путин проведет международный телефонный разговор, мы дадим краткое сообщение на этот счетотметил Песков
Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах.