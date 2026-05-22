Кремль: Путин обсудил с Мирзиёевым сотрудничество РФ и Узбекистана

Москва22 мая Вести.Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Обсуждены актуальные вопросы успешно развивающегося двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также планы контактов на ближайшее время говорится в сообщении

15 мая Путин также провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко. Отмечалось, что главными темами для обсуждения стали сотрудничество в экономической сфере и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по данным направлениям.