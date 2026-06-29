В Минобороны РФ рассказали о значении освобождения Богодаровки МО: освобождение Богодаровки позволило закрепиться на правом берегу Гайчура

Москва29 июн Вести.Освобождение населенного пункта Богодаровка в Днепропетровской области позволило подразделениям группировки российских войск "Восток" закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны противника на этом участке. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как подчеркнули в военном ведомстве, занятый рубеж создает условия для дальнейших действий российских подразделений в районе Александровки, а также продвижения войск Восточной группировки в Днепропетровской области.

Об освобождении Богодаровки ранее в понедельник сообщили в Минобороны РФ. По данным МО, в ходе боев в районе населенного пункта было уничтожено более взвода личного состава противника.