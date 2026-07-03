Минобороны: ВС РФ уничтожили до роты боевиков ВСУ при взятии Александровки

МО РФ: до роты боевиков ВСУ уничтожено при взятии Александровки Минобороны: ВС РФ уничтожили до роты боевиков ВСУ при взятии Александровки

Москва3 июл Вести.До роты боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено при освобождении российскими военными населенного пункта Александровка в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Александровку взяли под контроль штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток", развивая успех после освобождения Добропасово и Богодаровки.

Потери ВСУ составили до роты живой силы. Уничтожены 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 12 единиц мототехники, 9 наземных роботизированных комплексов, а также 28 тяжелых октокоптеров типа "Баба-Яга" говорится в сообщении МО РФ

В оборонном ведомстве подчеркнули, что контроль над Александровкой укрепил позиции "Востока" на правом берегу реки Волчья и создал условия для дальнейшего продвижения в направлении Покровского.

Всего ВС РФ освободили за прошедшую неделю 11 населенных пунктов. Российская армия также установила контроль над Украинским, Малиновкой, Пискуновкой, Новоскелеватовом, Писанцами, Богодаровкой, Новоселовкой, Ровным, Лесным и Копанями.