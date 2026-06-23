Москва23 июнВести.Группировка ВСУ в населенном пункте Гавриловка Днепропетровской области практически уничтожена в результате ударов авиационными бомбами ФАБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
В Гавриловке российские ФАБы практически уничтожили группировку противникарассказали источники агентства
Собеседники агентства также отметили, что после этих ударов основные рубежи обороны противника на данном участке фронта оказались оголены.
Ранее сообщалось, что благодаря новому оборудованию группировка войск "Восток" смогла выявить цель ВСУ на значительном расстоянии.