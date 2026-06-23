ТАСС: в Гавриловке ФАБами почти вывели из строя группировку ВСУ

В силовых структурах рассказали о поражении группировки ВСУ в Гавриловке ТАСС: в Гавриловке ФАБами почти вывели из строя группировку ВСУ

Москва23 июн Вести.Группировка ВСУ в населенном пункте Гавриловка Днепропетровской области практически уничтожена в результате ударов авиационными бомбами ФАБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В Гавриловке российские ФАБы практически уничтожили группировку противника рассказали источники агентства

Собеседники агентства также отметили, что после этих ударов основные рубежи обороны противника на данном участке фронта оказались оголены.

Ранее сообщалось, что благодаря новому оборудованию группировка войск "Восток" смогла выявить цель ВСУ на значительном расстоянии.