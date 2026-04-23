Москва23 апр Вести.Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России ликвидировало две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР.

Бойцы ФСБ уничтожили две вражеские диверсионно-террористические группы, которые готовили засады на пути следования российских войск говорится в сообщении

Уточняется, что операторы подразделения также поразили два украинских пункта управления беспилотниками.

Ранее сообщалось, что ВСУ становится тяжелее удержаться в Константиновке, подразделения БПЛА отступают.