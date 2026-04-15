Бойцы "Горыныча" уничтожили три группы диверсантов ВСУ в Константиновке Подразделение ФСБ "Горыныч" уничтожило три украинские ДРГ в Константиновке

Москва15 апр Вести.Антитеррористическое подразделение "Горыныч" управления ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожило три диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке.

О ликвидации групп украинских ДРГ сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по ДНР. Как отмечается, диверсанты готовили засады на пути следования бойцов ВС РФ в городской застройке.

Операторы "Горыныча" отследили полетный маршрут, выявили и уничтожили три вражеские диверсионно-террористические группы говорится в заявлении

Обнаружить группы диверсантов удалось при помощи наблюдения за беспилотниками противника, уточняется в сообщении. В операции по ликвидации украинских ДРГ принимала участие также 4-я бригада группировки войск "Юг".

13 апреля глава ДНР Денис Пушилин рассказал в интервью ИС "Вести", что бойцы "Горыныча" отлавливают диверсантов в районе Константиновки. Кроме того, по словам Пушилина, это подразделение также уничтожает места запуска дронов в районе указанного населенного пункта, откуда противник проводит "активную работу по трассе, по гражданским автомобилям, а также по ряду объектов политической инфраструктуры".