Москва19 маяВести.Подразделение "Горыныч" Донецкого Управления ФСБ выявило и уничтожило 4 диверсионно-разведывательные группы противника и ретранслятор для управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике.
Подразделение "Горыныч" Донецкого Управления ФСБ уничтожает украинских террористов в Константиновке… Бойцы ФСБ выявили и уничтожили 4 диверсионно-разведывательные группы противника и ретранслятор для управления БПЛАговорится в материале ведомства
Антитеррористическое подразделение "Горыныч" ведет работу совместно с 4-й бригадой Южной группировки войск Минобороны России.