Москва13 апр Вести.Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ отлавливает диверсантов в районе Константиновки. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Они в прямом смысле слова отлавливают диверсантов, а также уничтожают места запуска беспилотников в районе Константиновки. Оттуда противник сейчас проводит очень активную работу по трассе, по гражданским автомобилям, а также по ряду объектов политической инфраструктуры проинформировал Пушилин

Ранее сообщалось об уничтожении "Горынычем" двух групп украинских диверсантов на окраине Константиновки. Также подразделение обнаружило наземный робототехнический комплекс, на котором противник поставлял боеприпасы для дронов.