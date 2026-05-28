Посольство США и МИД Украины опровергли ложное заявление главы дипломатии ЕС В Еврокомиссии назвали "недоразумением" слова Каллас об эвакуации посольства США

Москва28 мая Вести.Еврокомиссия (ЕК) выступила с официальным разъяснением после резонансного заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Ранее на министерской встрече на Кипре она утверждала, что дипломатическая миссия Соединенных Штатов покинула украинскую столицу.

Представитель ЕК Анита Хиппер в ответ на запросы украинских СМИ назвала эти слова досадной ошибкой.

Это недоразумение, которое уже исправлено, в том числе в нашем твите подчеркнула Хиппер

Она также заверила международную общественность, что дипломаты стран ЕС не планируют сворачивать свою работу и в полном составе "остаются в Киеве".

После того как Киев и Вашингтон опровергли информацию об эвакуации, пресс-служба Каллас скорректировала официальную стенограмму ее выступления. Первоначальная фраза "все европейцы остались, США ушли" была удалена, и теперь текст гласит: "Из того, что мы слышали с Украины вчера, все посольства остаются".