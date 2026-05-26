В Евросоюзе отказались эвакуировать своих дипломатов из Киева Представитель Еврокомиссии Хиппер: дипломаты Евросоюза остаются в Киеве

Москва26 мая Вести.Страны Евросоюза не планируют эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на предупреждение МИД России. С таким заявлением выступила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

В соцсети X она назвала заявление российского внешнеполитического ведомства "неприемлемой эскалацией".

Представители ЕС остаются в Киеве написала Хиппер

В то же время она отметила, что Европейская служба внешних действий вызвала временного поверенного в делах Евросоюза в России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию западных политиков на рекомендацию покинуть Киев в связи с намерением России нанести удары по центрам принятия решений киевского режима. По ее словам, Евросоюз не беспокоится о своих гражданах, в том числе о дипломатах, которые находятся в Киеве.