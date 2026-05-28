Москва28 маяВести.Киевский режим поставил на поток нелегальный вывоз детей с Украины в страны Запада для усыновления представителями нетрадиционных ценностей, говорится в докладе МИД России.
Документ под названием "О ситуации с правами человека на Украине" опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
Дипломаты указали, что в ходе освобождения российской армией территорий Донбасса были выявлены факты незаконного перемещения несовершеннолетних киевскими властями в Европу и в США.
Как показывают результаты многочисленных журналистских расследований, с территории Украины осуществляется нелегальный вывоз несовершеннолетних украинских граждан в страны ЕС и США, в том числе для усыновления в ЛГБТ-семьи (движение признано экстремистским и запрещено в РФ – прим. ред.)следует из документа на сайте внешнеполитического ведомства
Отмечается, что при этом подтверждающие эти противоправные действия документы уничтожались.
Ранее сообщалось о столкновениях в Одессе между сотрудниками полиции и противниками ЛГБТ-парада (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).