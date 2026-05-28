"Я, наверно, сплю": в Польше возмутились помощью мигрантам от чиновницы-украинки Евродепутат Зайончковская-Герник: чиновница-украинка наводняет Польшу мигрантами

Москва28 мая Вести.Чиновница из польского города Люблин Виктория Херун, у которой есть украинские корни, призналась в организации схемы по привлечению нелегальных мигрантов в Польшу.

Об этом сообщила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник на странице в соцсети X.

Ущипните меня, я, наверное, сплю! Польша, 2026 год – заместитель директора Люблинской мэрии украинского происхождения хвастается тем, что использует университет для привлечения в город мигрантов из Африки и Ближнего Востока вместе со всеми их семьями написала европарламентарий

По словам политика, Херун не только призналась в противоправных действиях, но и гордится тем, что помогает мигрантам из Африки и Азии и членам их семей не только с размещением в общежитии, но и с поиском квартиры или с арендой жилья.

Неудивительно, что Люблин все чаще фигурирует в дискуссиях о растущей миграции на нашу родину. Таким образом, многие представители власти проводят политику мультикультурализма, которая напрямую подрывает безопасность наших граждан продолжила Зайончковская-Герник

Согласно данным немецкой газеты Bild, по состоянию на май в Польше проживают 960 тысяч украинцев.

Позднее издание написало, что власти Германии опасаются роста числа прибывающих в страну украинских беженцев на фоне того, что в Польше им значительно урезали пособия и льготы.