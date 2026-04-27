Вагенкнехт возмутилась планами Мерца финансировать соцжилье на Украине Вагенкнехт раскритиковала Мерца за планы строить соцжилье на Украине

Москва27 апр Вести.Сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт раскритиковала в соцсети X планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца по финансированию строительства социального жилья на Украине.

В то время как в Германии не хватает 1,4 миллиона единиц доступного жилья, правительство Мерца взяло на себя обязательство строить "доступное социальное жилье" на Украине. Что будет дальше: велосипедные дорожки в Киеве? отметила Вагенкнехт

Она добавила, что Мерцу следовало бы поддержать государственное и некоммерческое жилищное строительство в Германии, а не тратить деньги на "коррумпированную Украину".

Накануне член Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что канцлер Германии, предложивший усилить интеграцию Украины в Европейский союз, сошел с ума.

24 апреля газета Le Monde писала, что европейские лидеры осторожно оценивают перспективы вступления Украины в ЕС и не готовы предоставлять ей льготы на этом пути из-за влияния боевых действий на экономику страны и сохраняющихся проблем коррупции.