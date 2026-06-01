Вагенкнехт раскрыла, сколько немцы заплатили за продолжение конфликта на Украине Вагенкнехт: конфликт на Украине обошелся немцам более чем в 100 млрд евро

Москва1 июн Вести.Продолжающийся на Украине конфликт разорил налогоплательщиков Федеративной Республики Германия (ФРГ) более чем на 100 миллиардов евро, заявила немецкий политик, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.

Соответствующее видеообращение размещено на ее странице в соцсети Х

(Украинский конфликт – прим. ред.) уже обошелся немецким налогоплательщикам в более чем 100 миллиардов евро. Только в этом году в Киев будет направлено еще 11 миллиардов евро на военную помощь подчеркнула политик

Вагенкнехт напомнила, что вскоре к этой сумме добавится кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро. Лидер ССВ отметила, что из этих средств более 23 миллиардов предстоит оплатить гражданам Германии.

Политик также критически оценила предложение депутата от входящего в правящую в стране коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) Норберта Реттгена, который выступил за выделение Украине дополнительных средств.

Не нужно выделять еще миллиарды (из средств – прим. ред.) немецких налогоплательщиков на коррумпированное правительство (Владимира – прим. ред.) Зеленского в Киеве убеждена Вагенкнехт

Политик раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца и возглавляемый им ХДС, заявив, что они проводят политику "против собственного народа" и не должны находиться у власти.

По правде говоря, Мерц — действительно лучший канцлер, который когда-либо был у Украины добавила с иронией Вагенкнехт

В апреле 2026 года ЕС согласовал кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро. Как следует из графика, опубликованного украинским Минфином, ожидается, что в 2026 и 2027 годах Киев будет получать по 45 миллиардов евро.

В середине мая газета Berliner Zeitung предупредила о риске возникновения нового коррупционного кризиса на Украине в связи с намерением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен форсировать выделение Киеву первого транша упомянутого кредита.