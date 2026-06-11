Москва11 июнВести.Планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца, озвученные им во время заседания бундестага, несут угрозу безопасности Германии. На это указала лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
Об этом она написала в соцсети X.
То, что задумал Мерц, представляет собой сплошную угрозу безопасности Германии как во внутренней, так и во внешней политикеуказала Вагенкнехт
Она добавила, что с Мерцем Германии "грозят социальный упадок, экономический кризис и опасность войны". При этом, по словам Вагенкнехт, чем ниже популярность Мерца среди немцев, тем высокомернее он становится.
11 июня Мерц выступил в бундестаге с правительственным заявлением к предстоящему заседанию Европейского совета, который состоится 18-19 июня в Брюсселе. Канцлер ФРГ анонсировал масштабный пакет реформ.