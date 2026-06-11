В Германии заявили, что планы Мерца несут угрозу безопасности страны Вагенкнехт заявила, что планы Мерца несут угрозу безопасности Германии

Москва11 июн Вести.Планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца, озвученные им во время заседания бундестага, несут угрозу безопасности Германии. На это указала лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.

Об этом она написала в соцсети X.

То, что задумал Мерц, представляет собой сплошную угрозу безопасности Германии как во внутренней, так и во внешней политике указала Вагенкнехт

Она добавила, что с Мерцем Германии "грозят социальный упадок, экономический кризис и опасность войны". При этом, по словам Вагенкнехт, чем ниже популярность Мерца среди немцев, тем высокомернее он становится.

11 июня Мерц выступил в бундестаге с правительственным заявлением к предстоящему заседанию Европейского совета, который состоится 18-19 июня в Брюсселе​​​. Канцлер ФРГ анонсировал масштабный пакет реформ.