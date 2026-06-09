Вагенкнехт: Мерц выставляет Германию на посмешище всему миру

Вагенкнехт заявила, что Мерц выставляет Германию на посмешище Вагенкнехт: Мерц выставляет Германию на посмешище всему миру

Москва9 июн Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выставляет Германию на посмешище перед всем миром, заявила лидер партии BSW (ранее - партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Сара Вагенкнехт.

Так она прокомментировала недавний отказ венгерских властей от предоставления помощи Киеву.

Мерц выставляет Германию на посмешище всему миру. Недавний пример: недвусмысленный отказ нового венгерского премьера [Петера Мадьяра] выполнить требование нашего самопровозглашенного канцлера иностранных дел об участии Венгрии в усилиях по затягиванию бессмысленной украинской войны написала политик на своей странице в соцсети X

По мнению Вагенкнехт, нынешний канцлер загоняет Германию в изоляцию, и неудивительно, что немецкое правительство провалило попытку получить кресло в Совбезе ООН.

На данный момент Фридрих Мерц занимает последнее место в рейтинге популярности политиков Германии. Согласно данным опроса, проведенного социологическим институтом INSA, ишь 10% респондентов оценивают канцлера положительно, в то время как 58% относятся к нему негативно.

Как ранее заявлял бывший депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт, дни Мерца на посту канцлера сочтены. Он добавил, что немцы устали от темы поддержки Киева и даже за глаза называют Мерца "канцлером Украины".