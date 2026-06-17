Москва17 июн Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц и его правительство уничтожают благосостояние немецкого народа, помогая главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом заявила основатель, руководитель комиссии по основным ценностям немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт.

Она отметила, что только за прошлый год 120 тысяч немцев потеряли работу из-за того, что их работодатели обанкротились, а в первые месяцы 2026 года заявления о своем банкротстве подавали по 70 компаний в день.

Своей токсичной политической смесью из запредельно дорогой энергии, регуляторного бешенства, миллиардных долгов на перевооружение и Зеленского правительство Мерца уничтожает благосостояние [Германии] написала Вагенкнехт в соцсети X

Ранее Вагенкнехт выразила возмущение засильем сторонников войны на немецком общественном телевидении, а также отсутствием у немецкой оппозиции возможности вести агитацию перед выборами в СМИ.