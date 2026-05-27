Москва27 мая Вести.Российского посла во Франции Алексея Мешкова вызвали во французский МИД после призыва РФ к иностранным дипломатам об эвакуации из Киева, сообщается на сайте французского внешнеполитического ведомства.

Ранее МИД России предупредил о планах Москвы нанести удары по центрам принятия решений в Киеве и призвал иностранцев как можно скорее покинуть украинскую столицу.

Министерство по делам Европы и иностранных дел по просьбе министра вызывает посла Российской Федерации во Франции говорится в сообщении

В МИД Франции заявили о "неприемлемых угрозах в адрес иностранных дипломатов".

Ранее российских дипломатов вызвали в МИД в ряде других стран Европы, в том числе в Германии и Норвегии.

В Евросоюзе отказались эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на предупреждение МИД РФ.