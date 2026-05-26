Москва26 мая Вести.Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде сообщил, что посол России вызван в министерство на фоне рекомендации МИД РФ иностранным гражданам покинуть Киев. Заявление Эйде опубликовано на сайте норвежского правительства.

25 мая в МИД РФ осудили атаку ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР и проинформировали о намерении Вооруженных сил России нанести удары по целям на Украине. Также российский МИД, в частности, рекомендовал иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно быстрее.