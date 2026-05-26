Москва26 мая Вести.Посол России в Германии Сергей Нечаев во время вызова в МИД ФРГ дал понять, что чаша терпения РФ переполнена из-за преступлений Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в российском диппредставительстве.

Сегодня Нечаева вызвали в МИД Германии. Главной темой обсуждения стали ответные удары России по объектам военной инфраструктуры в Киеве. Российская сторона выразила немецкому дипведомству разочарование от реакции страны на трагедию, произошедшую после удара ВСУ по колледжу в Старобельске.

Сергей Нечаев привлек внимание к заявлению МИД России от 25 мая, которое содержит рекомендации обеспечить эвакуацию иностранных граждан и дипломатического персонала из Киева.

Посол России воспользовался возможностью, чтобы недвусмысленно довести до сведения германской стороны: чаша нашего терпения переполнена заявили в российском диппредставительстве журналистам

В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в ЛНР подверглись преднамеренному удару со стороны ВСУ. В этот момент там находились 86 детей. В результате террористической атаки пострадали 65 человек, из которых 21 погибли.