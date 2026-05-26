Посол РФ разочарован, что ФРГ не посочувствовала жертвам атаки в Старобельске Посол РФ передал МИД ФРГ фотографии с места трагедии в Старобельске

Москва26 мая Вести.Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев во время вызова в МИД ФРГ выразил разочарование тем, что Германия так и не продемонстрировала сочувствия жертвам атаки ВСУ на педагогический колледж в городе Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР).

По информации, которая содержится в официальном сообщении посольства России в ФРГ, Нечаева во вторник, 26 мая, вызвали в МИД Германии в связи с ситуацией вокруг ударов возмездия по военным объектам в Киеве. В ходе визита российский посол подчеркнул, что удар по колледжу в Старобельске "наглядно подтверждает террористический характер неонацистского киевского режима".

Посол… выразил разочарование, что в Федеральном правительстве ФРГ не нашли слов сочувствия жертвам ужасной трагедии, предпочтя умолчать об очередном преступлении боевиков ВСУ. Собеседникам переданы фотографии с места трагедии, наглядно демонстрирующие масштаб разрушений в Старобельске говорится в сообщении российской дипмиссии

Атака ВСУ на учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске произошла в ночь на 22 мая 2026 года. В результате погиб 21 человек, а МИД РФ пообещал наносить удары по центрам принятия решений и военным объектам в Киеве.