Посол России в Германии был разочарован реакцией страны на трагедию в ЛНР

Москва26 мая Вести.Посол России в Германии Сергей Нечаев после вызова в МИД Германии выразил немецкому дипведомству разочарование от реакции страны на трагедию, произошедшую после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске, сообщается в официальном Telegram-канале МИД РФ.

Как отмечается в сообщении, посол категорически отверг все претензии по атакам на гражданские объекты Украины как несостоятельные.

Вооруженные Силы Российской Федерации никогда целенаправленно не атакуют объекты гражданской инфраструктуры, иностранные дипломатические миссии, культурные учреждения, журналистские корпункты. говорится в релизе

Также Нечаев отметил в разговоре с представителями МИД Германии, что "хирургические удары по военным объектам в Киеве последовали в ответ на чудовищный террористический акт", который совершили боевики киевского режима в Старобельске 22 мая при помощи дальнобойных БПЛА.

Данное нападение наглядно подтверждает террористический характер неонацистского киевского режима. (Посол - прим. ред.) выразил разочарование, что в федеральном правительстве ФРГ не нашли слов сочувствия жертвам ужасной трагедии, предпочтя умолчать об очередном преступлении боевиков ВСУ отмечается в сообщении МИД

Кроме того, Нечаев предоставил немецкому дипведомству фотографии с места трагедии в Старобельске, демонстрирующие масштаб разрушений после атаки ВСУ. Посол также призвал отнестись "предельно серьезно" к предупреждению МИД РФ об эвакуации иностранных дипломатов и граждан из Киева.