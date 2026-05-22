Посол Нечаев заявил, что власти ФРГ не реагируют на теракты ВСУ Посол Нечаев: в Германии помалкивают о терактах ВСУ

Москва22 мая Вести.Власти Германии и других западных стран предпочитают не замечать террористические действия киевского режима. Такое мнение ИС "Вести" озвучил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Федеративной Республике Германии Сергей Нечаев.

Он добавил, что, несмотря на действия киевского режима, власти Германии продолжают поставлять ему вооружение.

Германия исходит из того, что вся помощь, так называемая финансово-экономическая, а та особенно военно-техническая помощь киевскому режиму, которую она оказывает, является допустимой, тем самым они не пересекают так называемые красные линии. Хотя само по себе странно, когда появились танки Leopard, в том числе которые использовались против гражданского населения в Курской области, когда появились другие средства поражения, которые используются киевским режимом против гражданского населения заявил Нечаев

Он подчеркнул, что даже "чистой воды" теракты, такие как атака на общежитие в Старобельске, на Западе не признаются чем-то недопустимым.

То, что киевский режим прибегает к террористическим методам, мы вот буквально сегодня-вчера убедились, когда они ударили по общежитию и вот колледжу, да, на Луганщине. Даже, да, это же теракт... чистой воды. Но наши западные партнеры пока, видимо, помалкивают. Так вот, все эти красные линии Германия считает, что она не пересекла, и стороной конфликта себя не считает рассказал дипломат

Ранее сообщалось, что в Германии начнут собирать ракеты Ruta Block 2. Они были разработаны компанией Destinus выходца из России, гражданина Швейцарии Михаила Кокорича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).