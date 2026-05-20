Москва20 маяВести.Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начнет производство дальнобойных ракет Ruta Block 2, разработанных компанией Destinus выходца из России, гражданина Швейцарии Михаила Кокорича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявила газета Financial Times по итогам интервью с предпринимателем.
Также Кокорич сообщил, что Destinus участвует в "программах по ударным системам большой дальности" в нескольких европейских странах.
Destinus планирует к концу года начать производство своей новой ударной системы Ruta Block 2 с дальностью более 700 километров в рамках совместного предприятия с немецкой Rheinmetallговорится в публикации
Ранее Rheinmetall сообщил о запуске серийного производства надводных дронов с производителем БПЛА Kraken.