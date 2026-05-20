В Германии начнут собирать ракеты Ruta Block 2, созданные террористом Кокоричем Rheinmetall начнет производство дальнобойных ракет, разработанных выходцем из РФ

Москва20 мая Вести.Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начнет производство дальнобойных ракет Ruta Block 2, разработанных компанией Destinus выходца из России, гражданина Швейцарии Михаила Кокорича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявила газета Financial Times по итогам интервью с предпринимателем.

Также Кокорич сообщил, что Destinus участвует в "программах по ударным системам большой дальности" в нескольких европейских странах.

Destinus планирует к концу года начать производство своей новой ударной системы Ruta Block 2 с дальностью более 700 километров в рамках совместного предприятия с немецкой Rheinmetall говорится в публикации

Ранее Rheinmetall сообщил о запуске серийного производства надводных дронов с производителем БПЛА Kraken.