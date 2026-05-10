Москва10 мая Вести.Германия продолжает консультации с США по вопросу размещения на своей территории крылатых ракет Tomahawk​​​. Сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Уточняется, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключает, что поставки из США дальнобойных ракет возможны.

Берлин возобновляет попытки приобретения американских крылатых ракет Tomahawk. Немецкое правительство надеется убедить администрацию Трампа согласиться на продажу Tomahawk вместе с пусковыми установками Typhon заявили газете неназванные источники, близкие к правительству ФРГ

Кроме того, в публикации говорится, что глава минобороны ФРГ Борис Писториус планирует отправиться в Вашингтон с целью представить Белому дому предложение по закупке систем дальнобойных ракет. "Берлин может быть готов заплатить больше для того, чтобы гарантировать покупку", - пишет газета со ссылкой на неназванный источник.

Ранее сообщалось, что Франция, Британия и Германия обсуждают создание "нового поколения" дальнобойных ракет.