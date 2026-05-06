Посольство ФРГ: Берлин не поставляет ракеты Taurus на Украину

В посольстве Германии прокомментировали поставку ракет на Украину Посольство ФРГ: Берлин не поставляет ракеты Taurus на Украину

Москва6 мая Вести.Германия не занимается поставкой ракет Taurus на Украину, сообщили в посольстве ФРГ в Москве.

В диппредставительстве дали комментарий газете "Известия". Там отметили, что Киев пользуется тем дальнобойным оружием, которое разработал самостоятельно.

Относительно ракет Taurus посольство отсылает к высказываниям канцлера [Германии Фридриха] Мерца, который заявил, что Германия в настоящий момент не поставляет данный тип ракет, и не имеет ничего добавить в этой связи заявили в немецком посольстве

В феврале министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил отказ Берлина от поставок ракет Taurus на Украину.

В конце марта Мерц сообщил, что Киеву не понадобятся ракеты Taurus, поскольку Украина обладает альтернативным вооружением. Он подчеркнул, что Киев разработал его с помощью ФРГ.