В Германии предупредили, что не готовы бесконечно финансировать Киев Германия заявила, что не сможет бесконечно оплачивать расходы Киева

Москва8 июн Вести.Германия не может бесконечно оплачивать расходы Украины, заявил депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре в интервью РИА Новости.

Берлин выступил с предложением предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза (ЕС). По мнению Котре, если начнется движение в этом направлении, то платить за это придется прежде всего немцам.

Германия несет наибольшие расходы. Этих средств не хватает самой Германии. И такая ситуация не может продолжаться бесконечно долго приводит РИА Новости слова Котре

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер предположил, что Германия могла тайно передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, поскольку Берлин перестал с мая 2025 года раскрывать сведения о военных поставках оружия Украине.

Доступ к этим сведениям закрыт даже для депутатов бундестага, которых до недавнего времени информировали о передаче оружия Украине.