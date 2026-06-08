Москва8 июнВести.Германия не может бесконечно оплачивать расходы Украины, заявил депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре в интервью РИА Новости.
Берлин выступил с предложением предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза (ЕС). По мнению Котре, если начнется движение в этом направлении, то платить за это придется прежде всего немцам.
Германия несет наибольшие расходы. Этих средств не хватает самой Германии. И такая ситуация не может продолжаться бесконечно долгоприводит РИА Новости слова Котре
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер предположил, что Германия могла тайно передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, поскольку Берлин перестал с мая 2025 года раскрывать сведения о военных поставках оружия Украине.
Доступ к этим сведениям закрыт даже для депутатов бундестага, которых до недавнего времени информировали о передаче оружия Украине.