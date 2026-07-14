Москва14 июл Вести.Германия должна восполнить запасы оружия, прежде чем помогать Украине. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор и главный конструктор "Центра комплексных беспилотных решений" Дмитрий Кузякин.

По его словам, Германия очень сильно пострадала с точки зрения поставок конвенциональных видов вооружений, в том числе танков "Леопард" и ракет "Таурус".

На данный момент времени Германии требуется восполнить сначала свои запасы ... Прекращение поставок ракет "Таурус" связано исключительно с так называемым … ракетным голодом в самой Германии, которая вдруг почувствовала, что она … отдала свою … ракетную рубашку не пойми кому. Россия это все дело удачно посбивала. Поэтому сейчас вот эта вот передача, она, вообще говоря, не имеет смысла, потому что "Таурусы" очень легко сбиваются