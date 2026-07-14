Москва14 июлВести.Германия должна восполнить запасы оружия, прежде чем помогать Украине. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор и главный конструктор "Центра комплексных беспилотных решений" Дмитрий Кузякин.
По его словам, Германия очень сильно пострадала с точки зрения поставок конвенциональных видов вооружений, в том числе танков "Леопард" и ракет "Таурус".
На данный момент времени Германии требуется восполнить сначала свои запасы ... Прекращение поставок ракет "Таурус" связано исключительно с так называемым … ракетным голодом в самой Германии, которая вдруг почувствовала, что она … отдала свою … ракетную рубашку не пойми кому. Россия это все дело удачно посбивала. Поэтому сейчас вот эта вот передача, она, вообще говоря, не имеет смысла, потому что "Таурусы" очень легко сбиваютсясказал он
Ранее Дмитрий Кузякин заявил, что крылатую ракету намного проще сбить, чем современный дрон.