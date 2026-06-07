Депутат Котре: ЕС придет конец, если Украина получит статус члена союза Котре: предоставление Украине статуса члена ЕС приведет к краху Евросоюза

Москва7 июн Вести.Европейский союз (ЕС) столкнется с крахом, если Киеву будет предоставлен статус ассоциированного члена союза. Таким мнением поделился депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что ЕС станет слишком расширенным, если соответствующее решение по Украине будет принято.

Если это произойдет, то Европейскому союзу в его нынешнем виде придет конец. Это совершенно очевидно заявил Котре

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Евросоюз развалится, если примет в свой состав Украину. По его словам, вступление Киева в союз станет "роковым" моментом.

Между тем газета Financial Times написала, что Венгрия после 17 месяцев блокировки отказалась от вето, мешавшего вступлению Украины в ЕС.