Евродепутат: многие страны ЕС будут против членства Украины Евродепутат Картайзер: многие страны ЕС будут против членства Украины

Москва16 мая Вести.Многие страны ЕС будут долго выступать против членства Украины в сообществе, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

В интервью РИА Новости он отметил, что во многих странах энтузиазм по поводу такой перспективы весьма ограничен.

Учитывая размеры страны, значение ее сельскохозяйственного сектора и степень разрушений, я ожидаю, что многие государства-члены будут очень долго выступать против членства Украины сказал он

По его словам, Украине также придется урегулировать проблемы со своими соседями до вступления - не только с Россией, но и с другими соседними странами, где есть национальные меньшинства на Украине.