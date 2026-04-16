В Раде признали, что Украина не готова вступить в ЕС Депутат Рады Кучеренко: Украина не готова вступить в Евросоюз

Москва16 апр Вести.Украина не готова полноправно вступить в Евросоюз (ЕС). Такое признание сделал депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция"​​​.

На сегодня, давайте честно говорить, мы не готовы взять на себя все их правила игры и стать полноценными членами Евросоюза сказал парламентарий

Нардеп пояснил, что у Украины остается масса проблем в области энергетики, ЖКХ, корпоративного управления, руководства городами. Также в стране много трудностей с прозрачностью бюджетов, которые демонстрируют провал реформ, необходимых для получения членства в ЕС.

Ранее газета Politico констатировала, что Украина в 2025 году не продвинулась в вопросе вступления в Евросоюз, и цель завершить переговорный процесс по присоединению к ЕС к 2028 году становится практически недостижимой.