Венгрия сняла вето на вступление Украины в Евросоюз спустя 17 месяцев

Венгрия сняла вето на вступление Украины в ЕС Венгрия сняла вето на вступление Украины в Евросоюз спустя 17 месяцев

Москва4 июн Вести.Будапешт после 17 месяцев блокировки отказался от вето, мешавшего вступлению Украины в Евросоюз. Об этом сообщает Financial Times.

По информации газеты, премьер-министр Петер Мадьяр обещал поддержать присоединение Украины к ЕС в случае соблюдения киевским режимом прав венгерского меньшинства.

Украинская сторона в установленные сроки внесла необходимые изменения в законодательство, и наши венгерские соотечественники, живущие в Закарпатье, наконец-то получат обратно свои основные права заявил Мадьяр

Ранее издание Politico сообщило, что власти Венгрии больше не намерены выступать против присоединения Украины к Европейскому союзу.