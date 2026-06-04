Москва4 июнВести.Будапешт после 17 месяцев блокировки отказался от вето, мешавшего вступлению Украины в Евросоюз. Об этом сообщает Financial Times.
По информации газеты, премьер-министр Петер Мадьяр обещал поддержать присоединение Украины к ЕС в случае соблюдения киевским режимом прав венгерского меньшинства.
Украинская сторона в установленные сроки внесла необходимые изменения в законодательство, и наши венгерские соотечественники, живущие в Закарпатье, наконец-то получат обратно свои основные правазаявил Мадьяр
Ранее издание Politico сообщило, что власти Венгрии больше не намерены выступать против присоединения Украины к Европейскому союзу.