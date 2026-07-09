Бундестаг отклонил поставки Taurus и Patriot Украине Бундестаг отклонил инициативу о поставках ракет Taurus и Patriot Киеву

Москва9 июл Вести.Бундестаг отклонил инициативу партии "Зеленые" о расширении военной и гуманитарной помощи Украине. Предложение, в частности, предусматривало передачу Киеву ракет Taurus и Patriot.

"Зеленые" вынесли на рассмотрение немецкого парламента документ из 20 пунктов, касающихся дополнительной поддержки Украины. Второй пункт инициативы предполагал поставку крылатых ракет Taurus из запасов Бундесвера в максимально возможном объеме. Пятый пункт включал размещение в Германии заказа на выпуск дополнительной партии ракет Patriot PAC-2 с последующей передачей Украине.

По данным, опубликованным на сайте Бундестага, инициативу поддержали 79 депутатов, против выступили 510 парламентариев. Еще один депутат воздержался.

6 июля украинские Военно-воздушные силы заявили, что не смогли сбить ни одной баллистической ракеты, выпущенной российскими войсками в ходе массированного удара в ночь на понедельник. Позднее эту информацию косвенно подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает ракет Patriot.

Позже глава МИД Украина Андрей Сибига заявил, что Киеву "уже сейчас" нужны все ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Россия неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта, фактически вовлекают страны НАТО в противостояние и повышают риски эскалации. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться Россией как законные цели. В Кремле также указывали, что западные поставки оружия Киеву не помогают переговорам и имеют негативные последствия.