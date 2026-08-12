Москва12 авг Вести.Взятие российскими военными под контроль населенного пункта Водяное в Харьковской области позволило расширить зону безопасности вдоль белгородского приграничья. Об этом сообщает Минобороны России.

Оборонное ведомство ранее сообщило, что Водяное освобождено силами группировки ВС РФ "Север".

Освобождение населенного пункта Водяное расширяет полосу безопасности вдоль белгородского приграничья говорится в сообщении МО РФ

Кроме того, взятие под контроль Водяного позволит ВС РФ и далее продвигаться к окраинам крупного логистического центра ВСУ - села Ольховатка в Харьковской области.