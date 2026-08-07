Москва7 авгВести.ВС РФ после освобождения Белого Колодезя и Анискина могут отрезать больше десяти занятых противником населенных пунктов от основной части Харьковской области. Об этом рассказал ИС "Вести" военный корреспондент Владимир Разин.
Об установлении российской армией контроля над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области Минобороны РФ сообщило 3 августа.
На северо-востоке Харьковской области идет движение сразу в несколько сторон от Белого Колодезя, который являлся важным логистическим пунктом противника на этом направлениизаявил Владимир Разин
Также, по его словам, идет движение с другой стороны - от границы с Белгородской областью. После освобождения населенного пункта Анискино части и подразделения идут навстречу к Белому Колодезю.
Если движение продолжится и наши группировки сомкнутся, то у противника останутся отрезанными больше десяти населенных пунктовсчитает военкор