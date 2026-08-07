Военкор: ВС РФ могут отрезать у противника сразу 10 населенных пунктов Военкор Разин: ВС РФ могут отрезать 10 населенных пунктов в Харьковской области

Москва7 авг Вести.ВС РФ после освобождения Белого Колодезя и Анискина могут отрезать больше десяти занятых противником населенных пунктов от основной части Харьковской области. Об этом рассказал ИС "Вести" военный корреспондент Владимир Разин.

Об установлении российской армией контроля над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области Минобороны РФ сообщило 3 августа.

На северо-востоке Харьковской области идет движение сразу в несколько сторон от Белого Колодезя, который являлся важным логистическим пунктом противника на этом направлении заявил Владимир Разин

Также, по его словам, идет движение с другой стороны - от границы с Белгородской областью. После освобождения населенного пункта Анискино части и подразделения идут навстречу к Белому Колодезю.