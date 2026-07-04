Москва4 июлВести.Военнослужащие 20-й общевойсковой армии группировки ВС РФ "Запад" взяли под контроль населенные пункты Новый мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области. Кадры их освобождения публикует Минобороны.
Уточняется, что российские штурмовики заняли район обороны ВСУ площадью более 5 квадратных километров.
Установление контроля над тремя населенными пунктами Харьковской области расширяет зону безопасностиговорится в сообщении
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о плановом создании зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. Российский лидер отметил, что с начла года ВС РФ освободили 133 населенных пункта.