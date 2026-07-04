Минобороны показало освобождение трех населенных пунктов в Харьковской области МО РФ показало кадры освобождения трех населенных пунктов в Харьковской области

Москва4 июл Вести.Военнослужащие 20-й общевойсковой армии группировки ВС РФ "Запад" взяли под контроль населенные пункты Новый мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области. Кадры их освобождения публикует Минобороны.

Уточняется, что российские штурмовики заняли район обороны ВСУ площадью более 5 квадратных километров.

Установление контроля над тремя населенными пунктами Харьковской области расширяет зону безопасности говорится в сообщении

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о плановом создании зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. Российский лидер отметил, что с начла года ВС РФ освободили 133 населенных пункта.