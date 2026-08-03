ВС РФ взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области

Белоусов поздравил военных со взятием населенного пункта Белый Колодезь ВС РФ взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области

Москва3 авг Вести.Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка со взятием под контроль населённого пункта Белый Колодезь в Харьковской области.

3 августа российские войска освободили населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка. По данным Минобороны РФ, данные населенные пункты являлись важными логистическими центрами ВСУ на этом участке фронта. В результате действий российских подразделений украинские войска понесли потери и отступили дальше на запад.