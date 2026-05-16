Москва16 мая Вести.Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 121-го мотострелкового полка в связи с освобождением населенного пункта Кутьковка Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России в мессенджере MAX.

Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед, приближая день нашей общей победы. В результате ваших решительных действий освобожден населенный пункт Кутьковка. Поздравляю вас с достигнутым успехом говорится в телеграмме главы оборонного ведомства

Белоусов отметил, что полк выполняет задачи специальной военной операции на одном из наиболее ответственных участков. По его словам, военнослужащие в ожесточенных боях демонстрируют образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняя воинский долг.

Глава Минобороны также поблагодарил бойцов и командование за образцовое служение Родине и выразил уверенность в том, что стойкость, упорство и профессионализм личного состава обеспечат безопасность рубежей государства.

Ранее об освобождении Кутьковки и Боровой в Харьковской области сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.