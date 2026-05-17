Белоусов поздравил 423-й полк с освобождением Боровой в Харьковской области

Белоусов поздравил полк ВС РФ с освобождением Боровой в Харьковской области Белоусов поздравил 423-й полк с освобождением Боровой в Харьковской области

Москва17 мая Вести.Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 423-го гвардейского мотострелкового Ямпольского, Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка с освобождением населенного пункта Боровая Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России в мессенджере MAX.

Министр выразил уверенность, что бойцы продолжат с честью выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы России.

Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Боровая. Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, военнослужащие полка уверенно продвигаются вперед отмечается в поздравлении

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что военнослужащие полка, проявляя смелость и отвагу, успешно выполняют боевые задачи, уничтожают боевые порядки противника и отбрасывают его с занимаемых рубежей.

Российские военнослужащие подразделений группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Боровая в Харьковской области 16 мая.