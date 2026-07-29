Белоусов поздравил военнослужащих ВС РФ с освобождением Светлого в ДНР

Белоусов поздравил 5-ю гвардейскую бригаду с освобождением Светлого в ДНР Белоусов поздравил военнослужащих ВС РФ с освобождением Светлого в ДНР

Москва29 июл Вести.Личный состав и командование 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В.Захарченко уверенно продвигаются вперед на добропольском тактическом направлении. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Военное ведомство опубликовало текст поздравительной телеграммы, которую он направил личному составу после освобождения в Донецкой Народной Республике (ДНР) населенного пункта Светлое.

Мужественные и самоотверженные воины-гвардейцы продолжают выполнять воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. Слаженно действуя подразделениями бригады, вы уверенно продвигаетесь вперед на добропольском тактическом направлении говорится в тексте

Белоусов поблагодарил 5-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду за образцовое выполнение боевых задач.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки подразделения ВС РФ освободили Светлое в ДНР и Новую Сечь в Сумской области.