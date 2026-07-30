Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Могрицы Белоусов: освобождение Могрицы создает условия для дальнейшего наступления ВС РФ

Москва30 июл Вести.Освобождение населенного пункта Могрица в Сумской области открывает новые возможности для развития наступления российских войск. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки российская армия освободила четыре населенных пункта, в том числе село Могрица.

В связи с этим Белоусов поздравил командование и личный состав 22-го и 41-го мотострелковых полков.

Своим ратным трудом военнослужащие полков с честью приумножили славное наследие ветеранов-фронтовиков, став для подрастающего поколения примером мужества и доблести говорится в поздравительной телеграмме главы МО

Как передает Минобороны, Белоусов назвал освобождение Могрицы стратегическим успехом, создающим условия для развития наступательных действий.

Белоусов также поблагодарил военнослужащих за верность присяге, мужество и героизм, выразив уверенность, что они продолжат выполнять поставленные задачи.