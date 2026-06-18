Москва18 июнВести.Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 123 отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести и Суворова бригады имени Маршала К.Е. Ворошилова и 88 отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Рай-Александровка в ДНР. Об этом сообщило ведомство в мессенджере MAX.
Военнослужащие 123 отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести и Суворова бригады имени Маршала К.Е. Ворошилова уверенно идут вперед, стойко и мужественно решают боевые задачи, внося огромный вклад в общее продвижение "Южной" группировки войскотметил министр обороны РФ в поздравительной телеграмме
Белоусов подчеркнул, что в сражениях на славянском направлении военнослужащие российских бригад, проявляя храбрость и самоотверженность, решительно громят противника.
Глава ведомства выразил благодарность бойцам за успешное выполнение поставленных задач и верность воинскому долгу.
Ранее также сообщалось, что ВС РФ продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ в Красном Лимане.