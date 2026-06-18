Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Рай-Александровки в ДНР

Белоусов поздравил военных с освобождением Рай-Александровки в ДНР Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Рай-Александровки в ДНР

Москва18 июн Вести.Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 123 отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести и Суворова бригады имени Маршала К.Е. Ворошилова и 88 отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Рай-Александровка в ДНР. Об этом сообщило ведомство в мессенджере MAX.

Военнослужащие 123 отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести и Суворова бригады имени Маршала К.Е. Ворошилова уверенно идут вперед, стойко и мужественно решают боевые задачи, внося огромный вклад в общее продвижение "Южной" группировки войск отметил министр обороны РФ в поздравительной телеграмме

Белоусов подчеркнул, что в сражениях на славянском направлении военнослужащие российских бригад, проявляя храбрость и самоотверженность, решительно громят противника.

Глава ведомства выразил благодарность бойцам за успешное выполнение поставленных задач и верность воинскому долгу.

Ранее также сообщалось, что ВС РФ продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ в Красном Лимане.