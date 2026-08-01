Москва1 авгВести.Глава МО РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной, орденов Красной Звезды и Кутузова бригады имени Е.А.Щаденко с освобождением населенного пункта Любицкое Запорожской области.
Он отметил, что эта победа станет символом стойкости и отваги бойцов, а также войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения.
По словам главы российского военного ведомства, военнослужащие бригады в ходе специальной военной операции действуют на наиболее трудных участках фронта. Проявляя мужество и отвагу, они успешно выполняют поставленные боевые задачи, решительно продвигаются вперед и вытесняют противника с занимаемых позиций.
Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на Запорожском направлении, приближая день нашей общей победыговорится в поздравительной телеграмме министра обороны
Белоусов выразил благодарность военным за верность Отечеству и присяге.