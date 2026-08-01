Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Любицкого Белоусов поздравил российских военных с освобождением Любицкого

Москва1 авг Вести.Глава МО РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной, орденов Красной Звезды и Кутузова бригады имени Е.А.Щаденко с освобождением населенного пункта Любицкое Запорожской области.

Он отметил, что эта победа станет символом стойкости и отваги бойцов, а также войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения.

По словам главы российского военного ведомства, военнослужащие бригады в ходе специальной военной операции действуют на наиболее трудных участках фронта. Проявляя мужество и отвагу, они успешно выполняют поставленные боевые задачи, решительно продвигаются вперед и вытесняют противника с занимаемых позиций.

Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на Запорожском направлении, приближая день нашей общей победы говорится в поздравительной телеграмме министра обороны

Белоусов выразил благодарность военным за верность Отечеству и присяге.