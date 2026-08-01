ВС РФ освободили Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской области

ВС РФ освободили населенные пункты в Запорожской и Харьковской областях ВС РФ освободили Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской области

Москва1 авг Вести.Российские войска освободили населенные пункты Ольговка в Харьковской области и Любицкое в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Запад" установили контроль над населенным пунктом Ольговка Харьковской области... Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области говорится в сообщении МО

Ранее Минобороны сообщило, что за минувшую неделю в ходе СВО под контроль Вооруженных сил РФ перешло 12 населенных пунктов.