Москва31 июл Вести.В ходе проведения СВО подразделения российских сил за неделю освободили 12 населенных пунктов, в том числе Стенки в ДНР и Веровка в Харьковской области за последние сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Населенные пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области были зачищены усилиями группировки войск "Север".

Центральная группировка войск освободила населенные пункты Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское ДНР.

Группировкой "Восток" был освобожден населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области.

Ранее российские военные впервые нанесли удар по расположенному в Киеве предприятию американской компании Terminal Autonomy, производящей беспилотники.